СМИ: Лукашенко оказался в шатком положении 13.03.2023, 8:40

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Россия может потребовать от диктатора-банкрота выплаты по долгам.

По данным источников «24 Канала» в украинских спецслужбах, режим Лукашенко оказался в крайне шатком положении, которое постоянно ухудшается. На проблемы, связанные с господством российских войск на территории Беларуси и санкционным давлением со стороны цивилизованных стран, накладываются еще внешнеэкономические долги Минска и требования Путина вступать в войну против Украины.

Однако даже несмотря на успешное уклонение Лукашенко от непосредственного участия армии Беларуси в войне против Украины, сидеть в политическом шпагате ему становится все труднее. В первую очередь потому, что его страна является банкротом.

Лукашенко много лет строил свое государство в советском стиле: предпочитая рисовать цифры о небывалом развитии вместо получения реальных достижений.

Кроме того, Беларусь фактически выживала благодаря постоянным кредитам со стороны России, а также удачному географическому расположению между двумя мирами. Поэтому благодаря транзиту товаров в Европу, нефтеперерабатывающему заводу, экспорту удобрений и практически нелимитированному доступу к казне России, режим диктатора и мог рассказывать о перевыполнении бюджетов и чрезмерном спросе на белорусские тракторы во всем мире.

На самом же деле экономика Беларуси постепенно загнивала и становилась все более зависимой от Путина и его клики. Тем более, что в определенные критические моменты крепкий усатый хозяйственник включал режим Эрдогана и начинал управлять экономикой, от чего лучше никак не становилось. Можно хотя 10 раз приказать центральному банку зачеркнуть лишний ноль на купюрах, однако на реальную платежеспособность валюты это не повлияет.

После протестов и дополнительных ограничений в отношении режима экономике Беларуси было вообще очень плохо. И, очевидно, она начала зависеть от Москвы даже не на 50%, а на все 80%. И когда путинские войска начали использовать свою союзную страну как плацдарм для агрессии, Лукашенко окончательно оказался в прямой зависимости от Кремля.

Поскольку Беларусь де-факто находилась в состоянии дефолта, России пришлось откладывать ее выплаты по кредитам, а также вливать деньги в экономику страны, которая мгновенно потеряла последние связи с Западом и возможности хоть как-то зарабатывать на богатых рынках. Казалось бы, отсрочить полное подчинение Путину Лукашенко никак не сможет, однако диктатор сумел не оттянуть необходимость совершить скачок веры в пропасть. В то же время, повлиять на экономическое падение он уже не способен. Ведь Россия так или иначе тянет Беларусь за собой.

Весь 2022 год страна-пособник России выживала исключительно за счет кредитования и остатков экспорта в Европу. Впрочем, провалы частично перекрыли оборонные заказы из России. Ведь именно белорусские заводы начали на полную работу для нужд агрессора: модернизировали и расконсервировали технику, а также занимались ее восстановлением. Фабрики при этом перешли на бесперебойное шитье формы и снаряжения.

Тем не менее, уже в начале 2023 года встал огромный вопрос: как долго Москва вообще сможет поддерживать своего ближайшего союзника финансово. Как оказалось, бункерный фюрер не может обеспечить даже свою страну, а полноценно дотировать еще и вассальные режимы становится для него крайне накладным.

Таким образом, вполне вероятно, что уже в ближайшие полгода российское правительство будет вынуждено требовать от Минска хотя бы частичного возврата задолженности.

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