Ядерный бомбардировщик США учебно «отстрелялся» по Ирану, где находится Лукашенко 13.03.2023, 8:54

Фотофакт.

Воздушное судно ВВС США Boeing B-52 с позывным NOBLE71 подлетел к границам Ирана, где находится с визитом белорусский диктатор Лукашенко.

Появились снимки маршрута самолета.

В это время в регионе была замечена высокая активность самолетов-разведчиков США. Предполагается, что они фиксировали, как во время пролета «воздушной цели» работает ПВО Ирана.

Как писал сайт Charter97.org, ранее американский Boeing B-52 «прощупал» границы РФ.

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