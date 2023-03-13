Ядерный бомбардировщик США учебно «отстрелялся» по Ирану, где находится Лукашенко
- 13.03.2023, 8:54
Фотофакт.
Воздушное судно ВВС США Boeing B-52 с позывным NOBLE71 подлетел к границам Ирана, где находится с визитом белорусский диктатор Лукашенко.
Появились снимки маршрута самолета.
В это время в регионе была замечена высокая активность самолетов-разведчиков США. Предполагается, что они фиксировали, как во время пролета «воздушной цели» работает ПВО Ирана.
Как писал сайт Charter97.org, ранее американский Boeing B-52 «прощупал» границы РФ.