Бабий штурм 3 Telegram-канал «СерпомПо»

13.03.2023, 9:07

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К путинской войне все активнее присоединяются женщины.

Одни – матери, жены, сестры – записывают обращение к главковерху с просьбой навести порядок на фронтах, повелеть командирам использовать вверенных им бойцов строго в соответствии с их военно-учетными специальностями (а вдруг тогда пронесет и не убьют?!). Другие – активистки в тылу – отвечают им за молчащего главковерха.

На выбор два варианта. Первый: неча сидеть на казенном харче, бабки зазря получать и ждать пока вас командиры чему-то научат. Надо заниматься боевым самосовершенствованием, чтоб, когда родина скажет: «Пора!», быть ко всему готовыми. И жаловаться женам надо было раньше, когда вы сидели и «полгода яйца катали». Это совет от бывшей журналистки, бывшей советницы Володина, бывшей сотрудницы ЛДПР Кашеваровой. Она еще не навоевалась.

Второй, как бы пацифистский, – от бывшей журналистки симоньяновской RT, экс-члена путинского СПЧ Винокуровой. «Если человек не хочет идти штурмовать что-то, подо что не подписался - не идет». Нельзя вынуждать «за 170 тысяч рублей отдать жизнь за ни ради вообще ни фига». Правозащита уровня «шведского стола» на курорте: «сосиски годятся, бекон не беру» «за это иду штурмовать, а за то – ни за что».

Можно, конечно, и дальше иронизировать по поводу бессмысленных бабских обращений и фантазий. Но не в них дело. Бабы «идут на штурм», потому что мужики молчат. И тот главный, что за все в ответе, и те, кого он подрядил командовать людьми и фронтами. Это они что-то там «катают» уже второй год. Не имея духа признать собственную дурь и закатить свою «спецоперацию» назад.

А бабы говорят, пишут, кричат, воют от отчаяния и бессилия. Что им еще остается в стране, где одни мужики принимают безумные решения, а другие – бездумно и покорно идут их выполнять.

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