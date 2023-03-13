Белорусский самолет спешит к «кокаиновым бегемотам» 13.03.2023, 9:11

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Из любой трагедии можно сделать удачный бизнес.

Никогда не догадаетесь, какая статья, опубликованная в The Washington Post, привлекла наибольший интерес читателей. И это не бурное ралли республиканцев, сторонников Трампа в Техасе и не последствия аварии, сошедшего с рельсов товарного состава, перевозившего пропан во Флориде, пишет haqqin.az.

На первое место на прошлой неделе вышла заметка о «кокаиновых бегемотах», которые наводят ужас на жителей западной части Колумбии.

«Кокаиновые бегемоты» превратились в головную боль Колумбии

Их для своего личного зоопарка завез еще в конце 1970-х годов небезызвестный Пабло Эскобар, могущественный главарь Медельинского наркокартеля. Вместе с ними из Африки доставили слонов, жирафов, антилоп.

Последние были удачно расселены по различным зоопаркам Колумбии и других стран Латинской Америки. А вот с гиппопотамами вышла конфузия. В 1993 году Эскобар был убит в перестрелке с полицией. Тогда бегемотам решили дать полную свободу, открыв дверцы частного зоопарка.

И это была тяжелая ошибка. Животным очень понравилась река Магдалена, где, в отличие от африканских артерий, у них не оказалось естественных хищников (известны случаи, когда на Черном континенте на бегемотов нападают, хотя чаще всего не слишком удачно, львы, но главным врагом, конечно, является человек).

В Колумбии на них никто не охотится. У них здесь значительно больше еды по берегам и они начали стремительно размножаться. Эскобар завез трех самок и одного самца. Сейчас животных около 130, и если не принять меры, то к 2040 году их будет 600.

Колумбийские «кокаиновые бегемоты» растут и прибавляют в весе быстрее, чем их африканские сородичи. И кроме того, они значительно более агрессивные.

Далеко не все знают, что бегемоты являются самым опасным животным в мире. От них ежегодно погибает около 500 человек, это значительно больше, чем от крокодилов и львов вместе взятых.

В Колумбии никому в голову не придет не то, чтобы искупаться в реке Магдалена, но даже приблизиться к ее берегам. Бегемоты там помимо всего прочего уничтожили обширные посевы полезных злаков и здорово загадили почву.

Каков же выход? Незначительную часть животных попытались стерилизовать, но другие продолжали быстро размножаться. Сейчас принято решение отправить по крайней мере 70 бегемотов в Индию и Мексику, хотя у ученых нет никакой уверенности, что они и там не наведут «шорох».

К тому же сама перевозка чрезвычайно дорога. Колумбийские власти договорились об аренде белорусского транспортного самолета компании Rada Airlines. Каждый ее рейс будет стоить в Мексику 400 тысяч долларов, а в Индию 900 тысяч.

Но другого пути нет - в Колумбии никто не решится начать отстреливать наследство кокаинового магната.

Колумбийских бегемотов называют «кокаиновыми», конечно, условно. А в Америке, в штате Кентукки, был настоящий «кокаиновый медведь». Бедняга объелся кокаина, пакет которого сбросили с самолета наркодельцы, и вскоре умер.

Произошло это в 1985 году. Однако память о нем жива. В Голливуде сняли фильм «Кокаиновый медведь». А хозяин одной из местных лавок сувениров Гриффи ВатМетер сделал из него чучело, выставил у входа в синей бейсболке и стал привлекать многочисленных туристов. Как известно, из любой трагедии можно сделать удачный бизнес. ВатМетер зарегистрировал торговую марку «Кокаиновый медведь», и сейчас по всей стране расходятся майки с изображением несчастной жертвы подлых наркоторговцев. Что ж, как говорится, деньги не пахнут…

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