Зеленский рассказал об астрономических потерях РФ под Бахмутом 13.03.2023, 9:30

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Огромное количество раненых и убитых.

Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут в Донецкой области и бросают туда основные свои силы.

Только под Бахмутом менее чем за одну неделю украинские воины ликвидировали более 1100 оккупантов «двухсотыми». Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Менее чем за одну неделю – за время с 6 марта – и только на одном Бахмутском направлении удалось уничтожить более 1100 солдат врага – это безвозвратные потери России, потери именно там, под Бахмутом. Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь - это ранения, которые несовместимы для них с продолжением боев», - сказал Владимир Зеленский.

Также ВСУ уничтожили десятки единиц российской техники и сожгли более 10-ти складов с боеприпасами.

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