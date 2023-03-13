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На М1 перевернулся микроавтобус с россиянами

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  • 13.03.2023, 9:33
  • 1,188
На М1 перевернулся микроавтобус с россиянами
иллюстрационное фото

Пострадали шесть пассажиров.

На трассе М1 Брест — Минск — граница РФ попал в ДТП микроавтобус из России. Об этом сообщил 13 марта Минздрав.

ДТП произошло на 526-м км автодороги. Из семи пассажиров шесть человек госпитализированы (из них один подросток 2005 г. р.) в хирургическое отделение Толочинской ЦРБ. У граждан диагностированы различные травмы, ушибы, резаные раны.

После проведения диагностики школьник переведен в Оршанскую больницу в травматологическое отделение.

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