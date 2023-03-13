Семь секретов, которые сделают машину удобной для собак 13.03.2023, 9:52

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Для комфорта четвероногих автомобиль стоит доработать.

Создавая салон машины, дизайнеры учитывают физиологию людей, но не собак. Поэтому для животных и их хозяев поездки связаны с некоторыми неудобствами. Главная сложность в том, что четверолапым трудно удержаться в равновесии при резком торможении, а сидеть может быть не вполне удобно. Если вы хотите обеспечить любимцу человеческий – в прямом смысле – комфорт и безопасность, машину стоит доработать. Вот что вы можете сделать, пишет techinsider.

Гамак или накидка

Считается, что в защитном гамаке собака оказывается в наибольшем уюте и защищённости. Её не швыряет при манёврах, а заодно в машине станет существенно чище. Минус в том, что гамак займёт всё заднее сиденье. Если нет возможности отдать животному весь диван, стоит как минимум постелить на заднем сиденье нескользящую накидку.

Перегородка между салоном и багажником – для больших собак и щенят.

Кажется, что она нужна, если вы перевозите в багажнике большого пса. На самом деле, она окажется куда полезнее для шаловливого щенка, который может по неопытности попробовать исследовать машину и нечаянно застрять в какой-нибудь щели.

Для маленьких собак — коробка

Животному, чувствующему себя тревожно, можно снизить стресс, поставив коробку и положив в неё знакомую подстилку.

Ремень безопасности

Особый короткий поводок пристёгивается одним концом к креплению для детского кресла или к замку ремня безопасности, а другим концом к нагруднику на собаке. В случае аварии или резкого манёвра он бережно удержит любимца от полёта через весь салон.

Сходни для старых собак

Забираться в машину с годами может стать труднее, поэтому подыскать доску или другое приспособление, по которому она сможет подняться в багажник или салон.

Поилка

Очень вероятно, что в дороге собаке захочется пить – особенно если перед этим она много бегала, поэтому стоит включить поилку-непроливайку в джентльменский набор водителя.

Очки

Некоторые собаки обожают высунуть голову в окно, явно наслаждаясь потоком ветра в морду. Это небезопасно для их глаз, поэтому благоразумно будет купить собачьи защитные очки.