Путин взялся подтвердить все опасения Черчилля Михаил Ходорковский

13.03.2023, 10:28

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Глава Кремля вернул в Европу «железный занавес».

«Защита людей от войны и тирании», «ядерное оружие, которое внушает страх свободному демократическому миру», «агрессивные устремления мощной державы, уничтожающей основы цивилизованного общества». В таких выражениях 77 лет назад Уинстон Черчилль описывал непростую международную обстановку и формулировал основополагающие понятия грядущей холодной войны. Удивительно похоже на наше время, не находите?

«Протянувшись через весь континент от Штеттина на Балтийском море и до Триеста на Адриатическом море, на Европу опустился железный занавес», — так Черчилль в знаменитой речи, произнесенной в американском городе Фултон, характеризовал расклад сил в Европе по состоянию на начало 1946 года. Причем тогда под «железным занавесом» понималась не просто граница между двумя идеологическими лагерями. После Второй мировой войны Запад всерьез опасался распространения советского влияния за счет репутации страны-победителя.

Черчилль с крайним беспокойством говорил о «коммунистической пятой колонне» на Западе, бросающей вызов «христианской цивилизации». В этом смысле «железный занавес» не столько ограждал страны соцлагеря от пагубного влияния капитализма, сколько служил защитным барьером от советского экспансионизма, надежным заслоном от тех самых «войны и тирании», источник которых в Вашингтоне и Лондоне видели в Москве.

Сегодня президент Путин как будто взялся подтвердить все опасения Черчилля. Потратив много лет на создание тиранического режима личной власти, он вернул в Европу большую войну, а заодно — и «железный занавес». После вторжения в Украину Кремль делает все, чтобы довести до конца абсурдные в эпоху глобализации концепты «полного суверенитета» и «импортозамещения», что на деле означает просто разрыв политических, экономических и культурных связей с развитым миром. Только на этот раз занавес строят с той стороны с целью самосохранения режима, а не идеологической экспансии.

Путинская Россия — в отличие от послевоенного СССР — не может предложить миру никакой привлекательной идеологии, несмотря на все попытки оседлать и переосмыслить антиколониальный дискурс.

Путинская Россия — в отличие от послевоенного СССР — не находится на передних рубежах научно-технического прогресса, импортируя критически важные для оборонно-промышленного комплекса микросхемы.

Путинская Россия — в отличие от послевоенного СССР — не представляет собой и безусловной военной силы, безнадежно увязнув в войне против Украины, где ни у одной из сторон сейчас нет преимущества.

Одним словом, коммунистическая «пятая колонна» сменилась «пятой колонной» из крайне правых, фриков и коррумпированных политиков, вместо претендующей на всемирно-историческое значение идеологии Кремль продвигает откровенную конспирологию и реваншизм, а вместо армии, разбившей вермахт, пытается запугать западных партнеров сборищем мародеров и насильников.

Сам же Уинстон Черчилль ещё в 1946 году дал ответ, как противостоять советской угрозе — «создавать во всех странах необходимые условия для развития свободы и демократии«: честные выборы с тайным голосованием, свобода слова и печати, независимые суды. Этот рецепт сработал тогда, став залогом успеха в холодной войне, сработает и сейчас, тем более, что соперник у Запада нынче не чета Советскому Союзу.

Михаил Ходорковский, Telegram

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