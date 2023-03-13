В Глубоком начались массовые увольнения по политическим мотивам 13.03.2023, 10:33

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иллюстративное фото

Без работы остались десятки человек.

В Глубоком начались массовые увольнения работников по политическим мотивам, сообщают правозащитники. По их данным, только в одной организации за нелояльность режиму без работы остались 30 человек.

Причем увольняют не только тех, кто ходил на акции, но и тех, кто ставил подписи во время время выдвижения кандидатов в президенты не за Лукашенко, а также тех, кто выражал солидарность, например, помогал оплачивать штрафы. За это, в частности, увольняли из предприятия Глубокские электрические сети.

«В начале марта в Глубокском городском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со дня образования глубокских электрических сетей. А уже через несколько дней после этого в организации начались чистки по политическим мотивам», — пишут правозащитники.

Они рассказывают, что списки нелояльных силовики спустили на предприятия района еще несколько месяцев назад. Но тогда руководство пыталось отстоять своих работников. Тогда были уволены единицы. Сейчас увольнением пригрозили идеологам на предприятиях. В итоге они вынуждены были подчиниться. А на Глубокском молочно-консервном комбинате «за политику» по-прежнему не увольняют, но людям «из списка» перестали продлять контракты.

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