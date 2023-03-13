«Бывает, что за один день можно заработать ползарплаты» 13.03.2023, 10:49

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Фото: pixabay.com

Флорист из Минска рассказала о своих доходах и расходах.

Девушка, которая работает продавцом цветов в Минске, рассказала Intex-press, какая у нее зарплата и график работы, почему всегда носит одежду с длинным рукавом, сколько тратит на перекусы и на что копит деньги.

Еще со школы, покупая маме розочку на день рождения, я понимала, что хочу стать флористом. Отца у меня нет, а нежности и заботы хотелось всегда. И на тот момент я была уверена, что через цветы, когда ты их даришь или получаешь, ты передаешь свои чувства и настроение.

После школы я успешно окончила курсы флориста, и вот уже 7 лет занимаюсь любимым делом. Каждый день мои руки прикасаются к прекрасному – цветам.

Оклад – это только малая часть заработка

Мой график работы ненормированный. Бывают дни, когда есть большие заказы на свадьбу, корпоративы. И тут нужно задержаться и попотеть. Был у меня случай, когда фуру с цветами разгружали в 3 часа ночи. Цветам ведь нужна определенная температура, в фуре они не выживут до утра. Но это того стоит: просто дух захватывает, когда видишь новые сорта разных цветов в разных оттенках.

В основном я работаю 3-4 дня, потом у меня выходные – день или два. Рабочий день – с 8.00 до 21.00.

За 7 лет работы в сфере флористики я ни разу не ощутила дефицита покупателей. Цветы – это такая универсальная вещь. Как говорится, вместо тысячи слов.

Цены на цветы растут, и моя зарплата, следовательно, тоже. В среднем в месяц я зарабатываю около 1600 рублей при окладе в 670 рублей. Но оклад – это только малая часть заработка, все остальное – это процент от продаж цветов, сувениров, упаковки.

А начинала я вообще с маленьких денег. Конечно, всегда есть к чему стремиться, хочется зарплату от 2000 рублей, но на сегодня мне и этого достаточно.

Квартиру снимаю одна

Я человек достаточно самостоятельный и мне не хочется делить пространство с кем-то еще. Поэтому я одна снимаю однокомнатную квартиру. Со мной живет только кот.

За квартиру каждый месяц я плачу 500 рублей, еще около 80 уходит на коммунальные услуги (я особо ни на чем не экономлю) и 30 – на интернет.

Еще 10 рублей в месяц я кладу на мобильный телефон – не вижу смысла платить больше, так как и дома, и на работе есть интернет. Звоню чаще через мессенджер.

Обед на работе – салат и кофе

На работе время на обед есть не всегда, день на день не приходится.

В холодильнике с цветами у нас всегда стоит пакет молока, на кухне есть чайник и кофе. Мне не очень нравится, когда в цветочном магазине пахнет едой, поэтому чаще всего я просто пью кофе и покупаю какой-то салатик в магазине. А вот домой уже покупаю котлеты в панировке, сосиски, мясо, рыбу.

На перекусы на работе у меня за месяц набегает примерно 200 рублей, на продукты домой – еще около 300 рублей.

Примерно 20 рублей трачу на корм для кота. Столько же – на моющее для посуды, мусорные пакеты, порошок.

Главное в девушке – лицо и руки

Девушка, которая работает в таком красивом месте, как цветочный магазин, просто обязана быть красивой. Каждый месяц на ресницы, маникюр, подравнивание кончиков волос и маски для лица я трачу около 100 рублей. Лицо и руки всегда должно быть красивыми и ухоженными у девушки.

Обновки я покупаю редко, так как моя мама – швея. Иногда могу обновить раз в месяц кофточку или брюки. Рублей 50 на это обычно трачу.

Из обуви на работе у меня балетки, которым уже несколько лет. А так я хожу в основном в кроссовках, которых обычно хватает надолго.

Чтобы быть в форме, пару раз в месяц посещаю тренажерный зал. Иногда хожу в кафе с подругой. На такие мероприятия у меня уходит около 90 рублей.

С цветами, как с детьми

Работать с цветами мне очень нравится. Это же чудо природы. А еще цветы – они как дети. За ними нужен глаз да глаз. Нужно постоянно ухаживать, поливать, опрыскивать, следить за температурой – только тогда цветок вознаградит тебя своим благоуханием и красотой.

Но есть и минусы в профессии флориста. Я всегда работаю, например, в одежде с длинным рукавом и в перчатках. Мои руки в районе запястья и до локтя всегда сильно поцарапаны. Друзья поначалу думали, что это у меня кот так царапается, а это розы с шипами. Как аккуратно их не бери, всегда останется след на руках. Что поделаешь, издержки профессии.

Но все это мелочи. Вы даже не представляете, какой аромат у букета в 209 роз! Такое ощущение, что ты весь в этом чудном аромате. Я знаю, о чем говорю. В 2009 году дочь одного нашего клиента в Питере заняла первое место по гимнастике, и отец решил подарить ей 209 роз. Собирать букет было очень трудно, но результат был просто космическим!

Хочу увидеть океан… тюльпанов

Я обожаю свою работу еще и за то, что 8 марта или в другие праздники за счет огромного количества клиентов можно за один день заработать половину своей обычной месячной зарплаты.

Радует и тот факт, что после всех расходов у меня каждый месяц стабильно остается 200 рублей. Эти деньги я откладываю – коплю на поездку в Нидерланды, так как очень хочу увидеть океан тюльпанов.

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