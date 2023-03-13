ВСУ: Россияне свозят на Донбасс осужденных женщин
- 13.03.2023, 11:01
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Оккупационная армия пытается восполнить высокие потери.
На фоне высоких потерь российские оккупанты свозят на Донбасс заключенных, в частности — осужденных женщин. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что противник ищет альтернативные источники пополнения живой силы.
На прошлой неделе было замечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных.
Один из вагонов был заполнен осужденными женщинами.
Также во временно оккупированном Энергодаре россияне начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала.