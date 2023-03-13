Как выглядит бывший военный городок МГБ на окраине Минска 6 13.03.2023, 11:11

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Весь квартал насчитывает чуть больше 10 жилых домов.

Бывший жилой городок Министерства государственной безопасности (в настоящее время − часть Советского района Минска) скрывается за высоким бетонным забором в районе выезда на Логойск. Двенадцать малоэтажных домов спрятались за «Экспобелом», заправкой «А-100», трассами и развязкой. Realt вспомнил, что это за место, и узнал, какие квартиры тут продаются.

Городок на выезде из Минска в сторону Логойска образовался в конце 1940-х. Жилые дома здесь были построены по проектам советского архитектора Михаила Парусникова, благодаря которому в Минске появились здания КГБ, Нацбанка и стадиона «Динамо». К слову, по такому же проекту построены жилые дома в Осмоловке. Из-за назначения жилгородка квартиры в нем получали военные из части, которая находится недалеко отсюда.

На сегодняшний день весь квартал, сохранившийся почти в первозданном виде, насчитывает чуть больше 10 жилых домов. Все они стоят на единственной улице — Маневича. В большинстве своем − это сталинки. Также тут есть хрущевка и два дома, построенные в 90-х. Особой инфраструктуры в городке нет − только табачный киоск да автолавка. Впрочем, в шаговой доступности находятся большие торговые центры — «Экспобел» и «Гиппо».

Сейчас в бывшем военном городке продаются 2 квартиры.

Первая — это трехкомнатная квартира площадью 70 квадратных метров. Находится жилье на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Капитальный ремонт здания был произведен в 2015 году. Высота потолков в квартире − 2,9 метра. Есть погреб. Ремонт — удовлетворительный. Стоимость — 59 тысяч долларов (853 доллара — за метр).

Вторая — это двухкомнатная квартира площадью 54 «квадрата». В этой квартире, которая расположена в том же доме и также на первом этаже, сделан современный ремонт из премиум-материалов. Поэтому и стоимость выше — 77,8 тысяч долларов (1438 долларов — за метр).

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