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Синоптики объявили желтый уровень опасности в Беларуси

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  • 13.03.2023, 11:21
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Синоптики объявили желтый уровень опасности в Беларуси

Во многих районах страны ожидается гололед.

По информации синоптиков, утром 13 марта местами на дорогах республики сохранится гололедица.

В течение дня в Беларуси будет облачно с прояснениями. Днем на большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на южный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха от 0°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу страны.

Как отметили в МЧС, положительные температуры обусловят таяние снежного покрова, в результате чего ухудшается гидрологическая обстановка из-за возникновения затоплений от рек, а также талых вод, особенно в низинных участках местности.

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