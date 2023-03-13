Путин расшибет себе лоб

Путин расшибет себе лоб4
- Аббас Галлямов
- 13.03.2023, 11:30
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Кремль не умеет менять траекторию движения.
Боясь быть заподозренными в оригинальности, российские власти постарались представить тбилисские протесты как попытку США организовать в Грузии майдан. Готовы ли сограждане принять это объяснение?
Во время московских протестов 2019 года Кремль вовсю качал ту же самую тему. Это, мол, цепные псы Пентагона на улицу выходят. Левада-центр провел тогда всероссийское исследование, в ходе которого задал россиянам следующий вопрос: «Насколько вероятно, что протестные акции в Москве произошли в результате вмешательства Запада?»
Вариант «Вмешательство Запада - одна из главных причин протестных акций в Москве» выбрало тогда лишь 26 процентов респондентов. Ровно столько же людей сказало, что «даже если попытки вмешательства были, вряд ли это на что-то повлияло». Вариант «никакого вмешательства Запада в московские выборы нет, это попытка очернить участников протестов» набрал 32 процента.
На самом деле миф о западном вмешательстве давно уже не работает. И главное здесь даже не то, что в результате многолетнего использования он просто тупо надоел. Нет, самое важное - это то, что в стране изменился политический контекст. Раньше люди верили в то, что Путин улучшит их жизнь и протестовать против проводимого курса не хотели. Когда они смотрели на недовольных либералов, то не понимали их мотивации. Она казалась им какой-то надуманной и высосанной из пальца. В этой ситуации объяснение Кремля о том, что оппозиция протестует, потому что ей Госдеп платит, казалось убедительным. Сейчас - совсем другое дело. В перспективы страны люди не верят, все обещания обернулись сплошным разочарованием. Поводов для недовольства у народа все больше и в этой ситуации протесты уже не кажутся ему чем-то противоестественным. Когда у человека есть собственные поводы для недовольства, то он начинает понимать мотивацию других недовольных. В этих условиях попытки объявить протестующих агентами Госдепа представляются ему излишними и притянутыми за уши.
Ничего другого, однако, предложить ему в качестве объяснения Кремль не может. Путин не умеет перестраиваться. Однажды выбрав траекторию движения, он ее уже не меняет. Будет двигаться по ней, пока себе лоб не расшибет.
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