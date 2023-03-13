Украинская теннисистка рассказала, почему не вышла на корт с Соболенко 3 13.03.2023, 11:50

6,138

Леся Цуренко

Перед матчем у нее состоялся эмоциональный разговор.

Украинская теннисистка Леся Цуренко назвала причину отмены мачта с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко на турнире в Индиан-Веллс.

«Причиной отказа стала паническая атака. Официально будет написано «личные причины», но фактические это проблемы с дыханием и, можно сказать, истерика», — сказала Цуренко сайту «Большой теннис Украины».

По ее словам, до этого у нее был разговор с исполнительным директором WTA Стивом Саймоном, в котором он сказал, что поддержка российскими или белорусскими спортсменами войны России против Украины — это их личное мнение, которое не должно ее расстраивать. Он при этом признал, что выступает против войны и чувствовал бы себя на месте Цуренко ужасно. Кроме того, Саймон сказал, что ожидает участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде и что их выступление отвечает принципа фейр-плей.

Цуренко добавила, что была шокирована этим разговором и ей было трудно играть и во время предыдущие матча.

«Сегодня, когда пришло время идти на корт, у меня началась паническая атака, и я просто не смогла туда выйти. Надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду больше готова к следующем турниру», — добавила она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».