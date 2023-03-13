«Я машину покупал не для того, чтобы ходить к ней 200 метров» 3 13.03.2023, 11:58

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Белорусы рассказали о любителях парковаться поближе ко входу в здание.

Среди автомобилистов выделяется особая ленивая каста, представителям которой во что бы то ни стало нужно подъехать максимально близко к дверям. Будь это двери своего подъезда или торгового центра. Для этого они готовы парковаться на тротуаре, зеленой зоне, «подпирать» соседей и т.д. «Автобизнес» спросил у белорусов, что они думают о таких «паркунах».

Порой доходит до абсурда

«Я машину покупал не для того, чтобы ходить к ней 200 метров», «мне в окно не видно»… – едва ли не в любом дворе найдется персонаж, которому просто жизненно необходимо, чтобы его машина стояла как можно ближе к подъезду или под своим окном. И даже если в паре минут ходьбы будет масса свободных мест, он обязательно заедет во двор, перегородит выезд с парковки соседям, а может быть, и остановится на тротуаре или зеленой зоне. Все ради того, чтобы не нужно было идти к автомобилю 100-200 метров.

Схожую картину часто можно увидеть и около торговых центров. Всегда находятся водители, которые встанут вдоль проезда, прямо у пешеходного перехода, ведущего ко входу в ТЦ, на местах для инвалидов или вовсе на тротуаре. Варианты зависят от организации движения по территории. При этом в абсолютном большинстве случаев на таких парковках масса свободных размеченных мест, но ведь от них до двери торгового центра нужно пройти 30-50 метров. Для некоторых, похоже, это непреодолимая дистанция.

Отдельная категория водителей на больших парковках – люди, неспособные поместить свои автомобили ровно между двумя линиями разметки. Часто машины стоят либо прижавшись друг к другу, либо вообще фактически на два места. Затем находится кто-то, кто встает рядом, оставив такому «паркуну» место открыть дверь, потом второй, третий – и в итоге полряда припарковано криво.

Журналисты поинтересовались у белорусов их мнением о таких «мастерах парковки». А также о том, зачем они сами стремятся подъехать ближе при возможности припарковаться чуть дальше.

«Это как минимум ненормально»

«Работа такая, и это не доставка. Если парковаться за километр, то печаль-беда», – пишет Дмитрий, правда, не уточняя, что у него за работа.

«Никогда так не паркуюсь. Не проблема пройти и 100 метров, если нужно. Погрузка/выгрузка – другое дело. Но и там максимально быстро и создавая минимум неудобств, убрав машину сразу по окончании процесса», – пишет Сергей.

«А как к ##### относиться можно? Сам я один раз в жизни для погрузки-разгрузки заезжал под подъезд, но там было специальное место. Пытаюсь вспомнить, когда последний раз парковался как быдло, – и не могу. Я понимаю людей, которые оставляют на ночь машины во дворах, «подпирая» соседей, – распространенная практика, но сам так никогда не делаю. Мне проще пройти утром пять минут, чем по звонку подскакивать и бежать отгонять машину», – говорит Вадим.

«Заезжать на тротуар, «подпирать» кого-то, когда в сторонке есть нормальное место, где твоя машина никому не мешает, – это как минимум ненормально, – пишет Павел. – Да, бывают ситуации вроде переезда, когда проще всего подогнать автомобиль прямо под подъезд. Но тогда рядом куча вещей, суетятся люди, пытаясь загрузиться максимально быстро. Такую разовую акцию окружающие наверняка воспримут с пониманием».

«Как и многие другие водители, иногда я могу кого-то «подпереть». Но только в том случае, если сам нахожусь рядом с машиной и могу подойти к ней в течение минуты. Так проще и быстрее, когда, например, надо заскочить к друзьям что-то забрать или отдать. Что движет теми, кто делает так постоянно, не понимаю. Всегда и везде нахожу места припарковаться без нарушения ПДД минутах в пяти от цели. Может быть, и благодаря тем, кто принципиально ставит свои машины под окна», – говорит еще один Дмитрий.

«Следствие элементарной лени»

Самым многословным оказался Алексей: «Мне кажется, необходимость обязательно видеть свое «корытце» в окно – это какое-то психическое отклонение. Зачем постоянно смотреть на машину? Что с ней случится? Или под окном ее не может случайно задеть мусоровоз? Мне, наоборот, спокойнее, когда мой автомобиль не видно из окна.

А желание поставить машину поближе к подъезду может быть каким-то физическим отклонением. Временами кажется, что у нас половина водителей – инвалиды. Иначе я не могу объяснить массовое стремление заехать под двери. Около одного из ТЦ всегда куча мест на прилегающей парковке. И всегда прямо у входа (проезд там вдоль здания), иногда фактически на пешеходном переходе там стоят машины. Зачем так парковаться? В чем сложность встать на размеченные места? Тяжело пройти лишние 50 шагов? Но если продолжать парковаться под двери, потом ходить станет еще сложнее.

Надо признать, что по роду деятельности сам вынужден иногда привозить в этот торговый центр (и не только в этот) товар. И когда его много, могу встать вдоль проезда, если расстояние до входа будет меньше, чем от ближайшего свободного размеченного места. Но после того, как все отнесу, переставлю машину.

Аналогично и во дворе. Если приехал вечером и нужно отнести домой много вещей, «подопру» соседей, оставив номер телефона. Бывает, что пока туда-сюда пару раз сходишь, в пределах прямой видимости освободится место. А если не освободится, едешь и ищешь. В большинстве случаев всегда находится вариант встать с соблюдением ПДД. Ну а когда не находится, приходится пользоваться услугами платной стоянки в 350 метрах от дома, где машина остается на ночь. Если приезжаешь часов в 11 вечера, иногда проще сразу ее туда поставить, чем зря тратить время на нарезание кругов по дворам. От стоянки до подъезда идти пять минут, а по дворам будешь крутиться без толку все 10-15.

Парковку на тротуарах и зеленой зоне считаю неприемлемой. Все эти аргументы про отсутствие мест, уплотнение, советские нормативы и прочее – следствие элементарной лени. Которая как раз и проявляется около торговых центров, где есть куча свободных мест, но некоторые индивидуумы все равно прутся под двери. И сделай им парковки во дворах, они все равно будут стремиться заехать в подъезд.

Про тех, кто не может попасть в разметку, ничего хорошего и приличного сказать не могу. Забирать справку и отправлять на дополнительное обследование у окулиста».

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