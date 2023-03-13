Маг на службе ФСБ 2 13.03.2023, 12:05

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Как российская пропаганда использует «экстрасенсов» в политических ток-шоу.

После начала полномасштабной войны в Украине россияне стали чаще смотреть новости и политические шоу, однако через год рейтинги вернулись к былым показателям. Уставшие от неизвестности зрители переключились на программы о сверхъестественном. Россияне все чаще включают сериалы про гадалок и ток-шоу с участием «патриотических экстрасенсов» (на государственном телевидении они, конечно, пророчат России великое будущее). Сверхъестественная тематика, похоже, поощряется «сверху», а Z-экстрасенсы стали частью кремлевской пропаганды, пишет The Insider.

Политика утомила

После начала полномасштабного вторжения политическая повестка на телевидении, которой и раньше было много, стала доминирущей, и какое-то время спрос на нее и правда был высоким. В 2022 году году был дважды зафиксирован всплеск интереса россиян к новостям и социально-политическими программам: сразу после начала вторжения, то есть в феврале–марте, и после объявления Путиным «частичной мобилизации», то есть в конце сентября и октябре. По данным исследовательской компании Mediascope, просмотры новостей выросли на 50%, а политических шоу — на 88%. Но эти цифры относительного роста могут звучать обманчиво. Так, например, доля воскресной программы «Время» на Первом канале в 2014 году составляла 23%, в 2015 году — 16%, а в 2022 — 9,3%. Рванувшие в 2022 году вверх рейтинги воскресных «Вестей недели» на канале «Россия» достигли 18%, но это лишь немного отличается от показателей 2014–2015 годов (отметим, что доля считается относительно аудитории других программ, если же считать все население России, то наиболее рейтинговые выпуски смотрят 4–5% населения страны).

Просмотры развлекательных передач и сериалов за последний год упали на 22% и 15% соответственно по сравнению с прошлым годом, что, прежде всего, объясняется тем, что после начала войны часть развлекательного контента просто убрали из эфира федеральных каналов. Например, в программной сетке Первого канала больше нет передач «Давай поженимся» и «Поле чудес». По данным Mediascope, на кино и развлекательные программы на Первом канале по рабочим дням до начала войны приходилось примерно 50–60% эфира, в марте эта цифра упала почти до 10%.

Политические ток-шоу за последний год стали особенно агрессивными и изменили кастинг своих гостей: все чаще «экспертами» таких передач стали разного рода экстрасенсы, гадалки и астрологи.

Сверхъестественная популярность

Во второй половине января 16 из 80 вышедших к этому моменту эфиров ток-шоу «Малахов» попали в рейтинг 100 самых популярных программ среди россиян старше четырех лет. При этом 11 из них были посвящены «сверхъестественным темам». «Предсказания афганского математика», «Чеченский провидец», «Военные экстрасенсы на передовой», «Люди Х среди нас» — судя по названиям эфиров, теперь канал «Россия 1» развлекает зрителей с помощью ясновидения.

Главными гостями шоу действительно стали тарологи, нумерологи, астрологи и экстрасенсы. Изменилась и тематика: если раньше эфиры были посвящены историям звезд и обычных людей, попавших в сложные ситуации или оказавшихся в центре скандала, то сейчас участники передачи обсуждают военные и общественно-политические темы, делают предсказания об исходе войны с Украиной, будущем России и Владимира Путина.

Еще одно «сверхъестественно-политическое шоу» под названием «Новые русские сенсации» укрепляет рейтинги на НТВ. Выпуск о «посланнике Ванги» от 22 января получил рейтинг 5.3 — рекордный для программы в этом сезоне — и занял третье место в списке 100 самых популярных передач у россиян за неделю. Всего в топ-100 попали 16 выпусков передачи. Шесть из них посвящены поливанию грязью президента Украины: «Отбить мужа у Зеленского», «Звезды против Зеленского», «Богиня смерти Зеленского», «Клан террористов Зеленского».

Рейтинг повысился и у программы «Новая битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ. Шоу регулярно попадает в топ-100 самых популярных программ у россиян всех возрастов, но если в сентябре оно располагалось в конце списка, то к середине декабря поднялось в первую двадцатку.

«Россия будет великой»: о чем говорят Z-оракулы

Предсказания и пророчества на телевидении делаются строго в соответствии с идеологической линией власти. Так, в эфире ток-шоу «Малахов» от 12 декабря военный «экстрасенс», генерал-лейтенант Алексей Савин, якобы работавший в советской разведке, заявил, что президент России превосходит всех остальных правителей:

«Мы были рады, насколько наш лидер Владимир Владимирович сильнее интеллектуально, в духовном плане сильнее [лидеров Европы и США]. Бог дал нам такого руководителя».

В эфире от 25 января 2023 года астролог Тамара Глоба предрекает, что после тяжелых лет Россия добьется успеха:

«Как бы сейчас другие страны ни пытались задавить Россию, это нам идет на пользу. Потому что благодаря этому мы просыпаемся. Характер человека, живущего в России, — это форма протеста: действовать не благодаря, а вопреки. Появилось желание построить и свои платежные системы, и свои соцсети, и новые направления в торговле и сельском хозяйстве. И как бы кто сейчас от нас ни отталкивался, очень многие к нам в итоге ринутся: и с бизнесом, и с тем, чтобы жить в России».

Другой гость этого же шоу — потомственный прорицатель из Чечни Айзен, «появление которого предсказывал сам Нострадамус». Провидцу близка идеология превосходства русского народа: «Россия — это и есть мессия, она и весь ее народ является спасителем человечества». В своем предсказании он призывает россиян «сплотиться» против врага, которого в духе сторонников «русского мира» отождествляет с Сатаной:

«Подлянка придет оттуда, откуда не ждешь. Чтобы этого не случилось, нам необходимо всем сплотиться воедино против сатанинского зла. Нам, российскому многонациональному народу, суждено спасать человечество, давайте сплачиваться вокруг руководства, мобилизовать нужно свои чистые намерения, душевные порывы против империалистического зла».

Экстрасенсов пригласили и на НТВ в шоу «Новые русские сенсации». 86-летний Иван Фомин, которого представляют как «боевого экстрасенса из КГБ», предсказывал капитуляцию Владимира Зеленского осенью 2022 года и его смену на посту президента в 2023 году. Первому пророчеству уже не суждено сбыться, но вряд ли Фомина перестанут приглашать на телевидение.

По мнению афганского пророка-математика Сидика Афгана, лидер Украины никуда не уйдет: «Цифры ясно указывают — в следующем году Зеленский продолжит тактику ядерного шантажа человечества». Слова предсказателя сопровождаются видеорядом с утвердительно кивающим, будто соглашающимся, Владимиром Зеленским — прием, призванный повысить уровень доверия зрителя. Другие заявления пророка вторят словам экспертов из политических пропагандистских шоу: «Америка исчерпается. Америки как великой державы не будет», «ЕС развалится, это произойдет с 2027 по 2032 год», «до ядерной мировой войны в ближайшее время дело не дойдет».

Очередной расцвет на российском ТВ переживают высказывания известных прорицателей прошлого — Нострадамуса, Ванги, Мессинга и других. Их предсказания аллегоричны и неконкретны, поэтому легко подставляются под новый спецоперационный нарратив. «Та держава, которая объявится против России, проиграет войну и сгинет», — приводит пророчество болгарской провидицы НТВ. А также публикует пророчество старца Зосимы, умершего более двадцати лет назад в Донецкой области, который якобы предсказывал все события в Украине задолго до вторжения России. Ведущий передачи «На самом деле» (Первый канал) не остановился на уже известных прогнозах и объявил, что в мае 2022 года нашлась затерянная видеокассета с предсказаниями Ванги о событиях в Украине:

«Сбывается пророчество пяти двоек, ведь 22.02.22 Россия признала независимость «ЛНР» и «ДНР», а через два дня была вынуждена начать военную спецоперацию на Украине».

Суеверия как признак переломного момента

Рост популярности эзотерических шоу отражает общее повышение интереса к суевериям, предсказаниям и пророчествам в сложный период для страны и общества, считают политические психологи. Ситуация усугубляется, когда возникает идеологическая дезориентация в обществе, народ до конца не понимает предложенные властью идеи и вектор движения. Отсюда попытка разобраться в происходящем через иррациональное, так как логическое объяснение не работает или чем-то не устраивает. Это достаточно четкая тенденция, которая прослеживается в разных государствах в разные исторические периоды.

Так, в США и Европе золотой век спиритизма наступил после Первой мировой войны и пандемии гриппа, уничтоживших десятки миллионов человек. Увлечение гаданиями и предсказаниями захватило американские политические элиты и угрожало американской национальной безопасности, утверждал иллюзионист, филантроп и борец с шарлатанами Гарри Гудини. В 1926 году с его подачи в Конгрессе четыре дня подряд слушался проект закона, запрещавший гадания и предсказания в округе Колумбия.

Волна суеверий захлестнула и Германию ближе к концу Второй мировой войны, а после ее окончания вера в сверхъестественное расцвела с еще большей силой. Об этом подробно рассказывает американский историк и редактор журнала Central European History Моника Блэк своей книге «Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии». Люди стали прислушиваться к любым гипотезам, перебирать множество вариантов исхода войны, практически каждый в то время занимался предсказанием будущего, отмечает писательница:

«После 1943 года, когда война приняла смертоносный характер внутри самой Германии, неотразимо притягательными были всевозможные химеры. Дурные предчувствия, сплетни и легенды приобрели колоссальную предсказательную мощь, — пишет Блэк. — Молва, догадки и слухи достигли гносеологической весомости. Люди читали знаки, чтобы понять то, что для них было непостижимо, даже немыслимо: что они проигрывают войну».

Немецкое общество оказалось зажато между старой гитлеровской — и новой идеологией, провозгласившей прежнюю мировым злом. Обрушение всего, к чему в течение долгих лет приучали народ, и отсутствие новых ориентиров привели буквально к одержимости сверхъестественным, рассказывала Блэк. Более того, степень ухода в суеверия была настолько глубокой, что речь шла не только о праздных гаданиях и предсказаниях, как сейчас в России, известно о ряде случаев «охоты на ведьм»: граждан посещали параноидальные мысли о неких колдунах и ведьмах, которые могут навредить, проклясть и наслать заболевание — эти страхи выражались в массовом доносительстве граждан друг на друга. Формально это были обвинения в злонамеренности, тех или иных проступках, но за ними стоял иррациональный средневековый страх перед ведьмами.

Моника Блэк предполагает, что страх перед ведьмами стал следствием постоянного подсознательного ожидания возмездия за злодеяния руководства рейха — после осознания немцами того зла, которое Гитлер с их одобрения причинил другим народам. Иными словами, проявление той самой «коллективной вины», о которой и сейчас идет речь на фоне войны с Украиной.

При этом руководство Третьего рейха пыталось использовать иррациональный страх населения в своих целях:

«Надеясь взбодрить нацию, Геббельс пообещал чудеса — в том числе „чудо-оружие“, которое изменит ход войны. Он поручил своим сотрудникам печатать и анонимно рассылать по почте пророчества, предсказывающие окончательный триумф Германии. Распространялись старые легенды и отрывки из фольклора, изображающие сияющий, величайший Германский рейх, символом которого являлась огромная птица, укрывающая птенцов, — сюрреалистический образ человеколюбия в разгар войны на уничтожение».

Россия тоже переживала нечто подобное в конце 1980-х — начале 90-х, вспоминает политический психолог и эксперт в области медиа Николай Григорьев:

«Впервые со времен Кашпировского и Чумака экстрасенсы, оккультное и паранормальное — снова в моде. Тут стоит отметить: увлечение внерациональным рубежа 80–90-х сопутствовало расширению поля возможностей медиа и шоу-бизнеса. Сейчас условия обратные: возможности как медиа, так и шоу-бизнеса сужаются».

Кого обманывают экстрасенсы

Впрочем, воздействовать на аудиторию посредством телевидения пропагандистам станет сложнее: среднее время просмотра ТВ последовательно снижается во всех возрастных группах. В 2022 году Mediascope зафиксировал самый низкий показатель за шесть лет.

Однако говорить о полном отказе от телевидения преждевременно: 88% населения все еще смотрит телевизор каждую неделю, а 63% — каждый день, это около 90 млн человек. Причем среднее время просмотра среди пожилой аудитории старше 65 лет в 2022 году составляло более 6,5 часов в день, говорится в отчете Mediascope.

Падают и рейтинги «большой тройки» — в основном среди молодой аудитории (от 4 до 44 лет), которая предпочитает тематические каналы федеральным, несмотря на беспрецедентное количество «исторических событий» за последние несколько лет, провоцирующих явный запрос на новости и аналитику.

В то же время аудитория 65+ остается преданным потребителем пропаганды: в этой группе каналы «тройки» не только не покинули топ-3, но и нарастили показатели, правда, незначительно, по сравнению с 2020–2021 годами. Соответственно, демонстрация «патриотических экстрасенсов» по федеральным каналам, скорее всего, повлияет только на пожилую аудиторию.

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