В Гродно задержали врача прямо на рабочем на месте 1 13.03.2023, 12:29

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Владимир Прудников

Силовики пришли в детскую больницу, чтобы задержать общественного активиста.

В пятницу, 10 марта, ближе к вечеру в Гродно был задержан врач областной детской клинической больницы Владимир Прудников. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

Владимир Прудников – известный общественно-политический деятель, председатель городской организации Объединенной гражданской партии, член Гораденского районного совета этой партии.

Причина задержания Прудникова пока неизвестна.

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