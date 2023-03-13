В Нидерландах нашли невероятное сокровище, связанное с культом римского бога 13.03.2023, 12:37

Фото: Archeology West-Friesland/Fleur Schinning

Клад нашли завернутым в небольшие куски текстиля.

На выставке в Национальном музее древностей в Нидерландах представили невероятное большое сокровище национального значения, состоящего из золотых украшений и серебряных монет.

В 2021 году охотник за сокровищами с помощью металлоискателя обнаружил находку неподалеку от Хугвуда, небольшого городка в провинции Северная Голландия (Нидерланды). Затем ее передали в Национальный музей древностей для более детального изучения и сохранения. Об этом рассказывает Heritage Daily.

В Нидерландах, как и во многих других странах, для использования металлоискателей требуются лицензии и разрешения от землевладельцев. Более того, незаконно использовать их на известных исторических и археологических объектах. Кроме этого, найденные артефакты, имеющие историческое значение, обязывают археолога-любителя сообщить о них местным властям.

Поисковик обнаружил четыре дорого украшенные золотые серьги-подвески, напоминающие по форме луну, а также два куска сусального золота, подходящих друг к другу, и 39 мелких серебряных монет со времен Средневековья. Это невероятное сокровище национального значения, ведь не только прекрасно сохранилось, но и может рассказать очень многое о прошлом своего региона.

Исследователи полагают, что эти вещи относятся к периоду между 1200 и 1250 годами нашей эры. Со своей стороны это может намекать, что спрятали в землю их примерно в середине XIII века н.э.

Клад нашли завернутым в небольшие куски текстиля. Считается, что его могли поместить в ткань или небольшой мешочек перед тем, как спрятать.

Что касается монет, то самые молодые из них отчеканены 1247 или 1248, а также на них изображен Вильгельм II (граф Голландии).

Что касается золотых украшений, то археологи считают их древнее и датируют 11 веком нашей эры. Они предполагают, что серьги могли быть семейными реликвиями, а также передаваться из поколения в поколение.

Фото: Archeology West-Friesland/Fleur Schinning

Сами серьги своим видом могут сказать, что их носили на капюшоне или повязке на голове. Об этом свидетельствуют хрупкие подвески с одной стороны. Одна из них имеет гравировку в форме головы мужчины, вокруг которой выходят лучи солнца. Считается, что это изображение Непобедимого Солнца (Sol Invictus).

Непобедимое Солнце — это официальный культ римского бога солнца Соля. Его создал император Аврелиан в 274 году. Каждый год 25 декабря древние римляне проводили фестиваль, известный под названием Natalis Solis Invicti («день рождения непобедимого солнца»).

В этот период на территории происходили конфликты и войны. Как считают в музее, эта находка очень важна для истории и археологии Северной Голландии и Западной Фрисландии, более того, это сокровище национального значения важно и в контексте мировой истории в целом.

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