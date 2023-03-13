ВСУ устроили «гранатопад» на штурмовые группы россиян

ВСУ устроили «гранатопад» на штурмовые группы россиян1
- 13.03.2023, 12:47
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Видеофакт.
Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины имени контр-адмирала Михаила Билинского ночью с помощью беспилотных летательных аппаратов устроили настоящий гранатопад на штурмовые группы российских захватчиков.
Авторитетный составитель фронтовых карт «DeepState» геолоцировал место происшествия – между оккупированными Опытным и Водяным южнее Авдеевки (возле Донецка).
Кстати, в конце ролика показано, как дрон кумулятивной противотанковой гранатой попал в боевую машину пехоты оккупантов – мощный взрыв говорит, что БМП по меньшей мере повреждена.
Десант из БМП успел выскочить через заднюю дверь, но некоторые интервенты остались лежать возле нее.
🔥🐽 Справжній гомоцид "второй арміі міра" триває у районі Опитного та Водяного. З місць підказують, що на відео потрапляє далеко не вся частина роботи— DeepState UA (@Deepstate_UA) March 12, 2023
📍 https://t.co/LLYwgDeHtV pic.twitter.com/3H7dtTJNJu