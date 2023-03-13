ВСУ устроили «гранатопад» на штурмовые группы россиян 1 13.03.2023, 12:47

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Видеофакт.

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины имени контр-адмирала Михаила Билинского ночью с помощью беспилотных летательных аппаратов устроили настоящий гранатопад на штурмовые группы российских захватчиков.

Авторитетный составитель фронтовых карт «DeepState» геолоцировал место происшествия – между оккупированными Опытным и Водяным южнее Авдеевки (возле Донецка).

Кстати, в конце ролика показано, как дрон кумулятивной противотанковой гранатой попал в боевую машину пехоты оккупантов – мощный взрыв говорит, что БМП по меньшей мере повреждена.

Десант из БМП успел выскочить через заднюю дверь, но некоторые интервенты остались лежать возле нее.

🔥🐽 Справжній гомоцид "второй арміі міра" триває у районі Опитного та Водяного. З місць підказують, що на відео потрапляє далеко не вся частина роботи



📍 https://t.co/LLYwgDeHtV pic.twitter.com/3H7dtTJNJu — DeepState UA (@Deepstate_UA) March 12, 2023

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