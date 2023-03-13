Военный эксперт: Армия Лукашенко — бумажная

Военный эксперт: Армия Лукашенко — бумажная4
- 13.03.2023, 12:51
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Белорусская армия столкнулась с острой нехваткой офицеров.
На прошлой неделе Лукашенко подписал указ «О призыве офицеров запаса на военную службу», согласно которому в армию Беларуси и пограничную службу планируется призвать 250 офицеров, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.
Данное действие Лукашенко сразу возбудило паникёров - готовит офицеров для вторжения. Нет.
В настоящее в белорусской армии присутствует острая нехватка штатно-должностных категорий – командир взвода/роты. Например, только в 11 ОМБр Западного оперативного командования ВС РБ некомплект младшего командного состава составляет 55 офицеров.
В первую очередь, острая нехватка в танковых и механизированных батальонах, подразделениях РСЗО, гаубичных дивизионах и т.д.
То есть, Лукашенко не готовит армию к вторжению, а решает насущную проблему, присущую его бумажной армии, у которой на бумаге - всё прекрасно!
В некотором смысле, аналогичная проблема сейчас и у российских оккупационных войск - катастрофическая нехватка профессионального, качественного офицерского состава. Это влияет на качество ведения боевых действий на уровне взвод/рота. И пока РОВ не могут решить эту проблему, Лукашенко пытается затыкать дыры.