Пропагандистка Симоньян снова заговорила о «победе над Украиной за три дня»7
- 13.03.2023, 13:00
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Глава RT дала новую жизнь известному мему.
Глава российского пропагандистского холдинга Russia Today Маргарита Симоньян повторила ставшую мемом фразу о «победе над Украиной за три дня».
Пропагандистка заявила, что РФ якобы победила Украину, когда зашла в Гостомель, а теперь «побеждает НАТО».
В интервью сайту Charter97.org военный аналитик Александр Коваленко отметил, что российские оккупанты, которые планировали «взять Киев за три дня», теперь планируют взять село Ореховка.