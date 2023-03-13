Пропагандистка Симоньян снова заговорила о «победе над Украиной за три дня» 7 13.03.2023, 13:00

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Глава RT дала новую жизнь известному мему.

Глава российского пропагандистского холдинга Russia Today Маргарита Симоньян повторила ставшую мемом фразу о «победе над Украиной за три дня».

Пропагандистка заявила, что РФ якобы победила Украину, когда зашла в Гостомель, а теперь «побеждает НАТО».

В интервью сайту Charter97.org военный аналитик Александр Коваленко отметил, что российские оккупанты, которые планировали «взять Киев за три дня», теперь планируют взять село Ореховка.

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