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Пропагандистка Симоньян снова заговорила о «победе над Украиной за три дня»

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  • 13.03.2023, 13:00
  • 11,606
Пропагандистка Симоньян снова заговорила о «победе над Украиной за три дня»

Глава RT дала новую жизнь известному мему.

Глава российского пропагандистского холдинга Russia Today Маргарита Симоньян повторила ставшую мемом фразу о «победе над Украиной за три дня».

Пропагандистка заявила, что РФ якобы победила Украину, когда зашла в Гостомель, а теперь «побеждает НАТО».

В интервью сайту Charter97.org военный аналитик Александр Коваленко отметил, что российские оккупанты, которые планировали «взять Киев за три дня», теперь планируют взять село Ореховка.

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