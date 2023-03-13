Жажда воссоединения

Жажда воссоединения2
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 13.03.2023, 13:16
- 4,480
История с Украиной могла бы послужить Китаю уроком.
Си Цзьньпин пообещал, что Китай намерен «неуклонно продвигать» воссоединение с Тайванем, выступая против вмешательства внешних сил.
«Сразу скажу – ничего не получится»,- говаривал в былые годы один российский политик. Во всяком случае, если Китай собирается действовать так же, как и сегодня. Впрочем, по иному поступать потерявшая перспективу правящая компартия не может.
История с Украиной могла бы послужить Китаю уроком. Что произошло? Не сумев создать привлекательную модель модернизации, российское руководство решило применить силу. Итог наблюдаем сегодня. Конфликт продолжается, но результат ясен – хорошего исхода для России не будет ни при каком варианте.
То же будет и с Тайванем. Единственная позитивная возможность – сделать китайскую модель привлекательной в экономическом, политическом, гуманитарном отношении для Тайваня. Будет ли после этого «воссоединение»? Вопрос. Но, скорее всего, получится, что сама тема при таком развитии событий потеряет актуальность.
Телеграм-канал «СерпомПо»