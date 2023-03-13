Жажда воссоединения 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

13.03.2023, 13:16

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История с Украиной могла бы послужить Китаю уроком.

Си Цзьньпин пообещал, что Китай намерен «неуклонно продвигать» воссоединение с Тайванем, выступая против вмешательства внешних сил.

«Сразу скажу – ничего не получится»,- говаривал в былые годы один российский политик. Во всяком случае, если Китай собирается действовать так же, как и сегодня. Впрочем, по иному поступать потерявшая перспективу правящая компартия не может.

История с Украиной могла бы послужить Китаю уроком. Что произошло? Не сумев создать привлекательную модель модернизации, российское руководство решило применить силу. Итог наблюдаем сегодня. Конфликт продолжается, но результат ясен – хорошего исхода для России не будет ни при каком варианте.

То же будет и с Тайванем. Единственная позитивная возможность – сделать китайскую модель привлекательной в экономическом, политическом, гуманитарном отношении для Тайваня. Будет ли после этого «воссоединение»? Вопрос. Но, скорее всего, получится, что сама тема при таком развитии событий потеряет актуальность.

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