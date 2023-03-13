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Боец ВСУ, которого расстреляли за слова «Слава Украине», был гражданином Молдовы

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  • 13.03.2023, 13:18
  • 10,648
Боец ВСУ, которого расстреляли за слова «Слава Украине», был гражданином Молдовы

Официальный Кишинев отреагировал на его смерть.

Пленный воин ВСУ Александр Мациевский, которого оккупанты расстреляли после слов «Слава Украине!», был гражданином Молдовы. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Молдовы, обнародованном 13 марта.

Кишинев резко осудил убийство военного. В МИД Молдовы заявили, что казнь военного оккупантами можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов.

В ведомстве страны выразили соболезнования близким погибшего и заявили о солидарности с украинским народом.

«Подтверждаем твердую позицию Молдовы, осуждающую жестокую войну РФ против Украины. Наша страна по-прежнему привержена поддержке Украины в ее усилиях по возвращению к миру и стабильности», – говорится в заявлении.

Как писал сайт Charter97.org, президент Владимир Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины.

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