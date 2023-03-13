Боец ВСУ, которого расстреляли за слова «Слава Украине», был гражданином Молдовы 1 13.03.2023, 13:18

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Официальный Кишинев отреагировал на его смерть.

Пленный воин ВСУ Александр Мациевский, которого оккупанты расстреляли после слов «Слава Украине!», был гражданином Молдовы. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Молдовы, обнародованном 13 марта.

Кишинев резко осудил убийство военного. В МИД Молдовы заявили, что казнь военного оккупантами можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов.

В ведомстве страны выразили соболезнования близким погибшего и заявили о солидарности с украинским народом.

«Подтверждаем твердую позицию Молдовы, осуждающую жестокую войну РФ против Украины. Наша страна по-прежнему привержена поддержке Украины в ее усилиях по возвращению к миру и стабильности», – говорится в заявлении.

Как писал сайт Charter97.org, президент Владимир Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины.

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