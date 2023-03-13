22 «калиновца» получили награды Рады БНР 13.03.2023, 13:31

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Белорусских добровольцев отметили за боевые заслуги.

Бойцы Полка Калиновского получили награды Рады БНР. Как сообщается на сайте Рады, медалью награждены 22 военнослужащих полка.

Медаль за боевые заслуги была учреждена декретом председателя Рады БНР в январе этого года. Первые награды были присуждены 1 февраля, а 9 марта состоялась церемония вручения наград.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, медалью Рады БНР был награжден боец полка Калиновского Денис Урбанович.

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