Сколько еще будет продолжаться война 4 Андрей Клименко

13.03.2023, 14:22

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Андрей Клименко

Фото: qha.com.ua

Самый оптимистичный сценарий.

В последнее время увеличивается количество сценариев-прогнозов-стратегий по Украине после победы. Это нужно и важно, если не становится хайпом и/или политтехнологией

Но важнее то, что прогнозирование-стратегирование имеет смысл только при понимании реалистической временной рамки. То есть — «когда»? — Когда кончится война? — Через сколько лет РФ не сможет финансировать войну? (Здесь, конечно, есть тема Китая, Индии, Ирана, санкций, рынка нефти, зерна, сжиженного газа, урана и т. д.).

Пока мы — Мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований — можем сказать только следующее:

— В своих прогнозах в первые месяцы большой войны, после марта-апреля 2022 года, самые авторитетные эксперты (и в Украине, и на Западе) недопустимо ошиблись — во много раз преувеличили скорейшее негативное влияние санкций (в том числе энергетических) на российскую экономику. Ну, а политики — эти иногда стали даже наивными мечтателями.

— Непонимание криминально-тоталитарной природы современного российского режима привело к тому, что была очень существенно недооценена прочность экономики РФ и способность российского бизнеса и госсектора выкручиваться, быстро приспосабливаться, находить лазейки в санкционных сетях, благодаря привычке к криминальным схемам «дикого капитализма» 1990-х.

— Почему-то никто даже из звезд экономической науки не предполагал, что кратный рост в РФ гособоронзаказа на войну и, соответственно, военного производства оказывает существенное влияние на всю социально-экономическую сферу, компенсируя те «мирные» отрасли, которые просели в результате санкционных ограничений, выхода инвесторов и т. п.

— Было недооценено желание азиатских стран воспользоваться ситуацией и заработать в новой мировой ситуации. Это в том числе о более чем 7000 км границы РФ с Китаем и Монголией.

Это большой разговор. А пока скажем такое:

Наиболее оптимистичный сценарий (если в РФ откуда-то не прилетит «черный лебедь») выглядит так:

— Освобождены все оккупированные территории, то есть есть границы 1991 года.

— Война еще несколько лет (главная неопределенность — сколько) продолжается по всей линии фронта (т.е. по всей границе с РФ — более 2000 км) — это война ракетно-артиллерийская, авиационная и война постоянных выходов диверсионных групп и локальных наступлений;

— Нормальная, то есть «мирная», экономическая и инвестиционная деятельность (ну и политическая тоже) на примерно половине территории Украины, скажем, мягко — очень существенно усложнена.

Итак, мечтать — это хорошо и полезно. Но главная сверхзадача экспертов — предоставить украинским и западным политикам и дипломатам реалистичные и аргументированные оценки времени (продолжительности войны).

Вот здесь ошибаться можно только в направлении завышения этих сроков. Слишком многое от этих оценок зависит — и в украинской, и в мировой жизни.

Андрей Клименко, «Фейсбук»

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