Ксендз из Барановичей рассказал, как прокатил силовика на капоте машины 1 13.03.2023, 14:30

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Дмитрий Приступа

Инцидент произошел во время протестов 2020-го года.

Ксендз Дмитрий Приступа 11 августа 2020-го в Барановичах на автомобиле сбил силовика, пишет ex-press.by.

«Я сбил его, — говорит ксендз; в тот момент он как раз следил в зеркале за людьми сбоку от легковушки. — Он прокатился немного по капоту, скорость была небольшая. Потом он встал и пошел».

Это был 42-летний старший прапорщик из части, занимающейся перевозкой заключенных. Священник служил в Ляховичах и в тот день на машине знакомой ездил по центру Барановичей — хотел посмотреть, что там происходит.

Силовики в черном с дубинками в руках как раз проводили задержания протестующих. Они попытались остановить автомобиль. Один из них оказался перед ним и ударил по машине.

Дмитрий Приступа оттуда уехал. Он вернулся в Ляховичи, а через неделю узнал, что его ищут. «Я просто собрался и выехал. У меня было 15 минут времени, чтобы собрать вещи», — вспоминает ксендз.

У священника был постоянный вид на жительство в Польше, однако тогда польские пограничники не пускали людей из-за коронавирусных ограничений. Он поехал через Литву. Литовцы после переговоров разрешили въезд только с условием, что он сразу поедет в Польшу.

В Беларуси на Приступу завели уголовное дело по статье «умышленное насилие над сотрудником внутренних дел». Известно, что тот силовик серьезно не пострадал.

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