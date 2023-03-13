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Си Цзиньпин хочет поговорить с Зеленским

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  • 13.03.2023, 14:30
  • 7,634
Си Цзиньпин хочет поговорить с Зеленским

Глава КНР планирует провести онлайн-встречу.

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Переговоры могут состояться после визита китайского лидера в Россию, предполагает издание. Сегодня Reuters сообщило, что Си Цзиньпин может посетить Москву на следующей неделе.

WSJ считает, что предполагаемые переговоры председателя КНР и президента Украины, если они состоятся, отражают стремление Китая играть более активную роль в прекращении войны.

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