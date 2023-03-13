Бойцы ВСУ выследили и уничтожили российских снайперов 13.03.2023, 15:48

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Оккупанты заметили слежку, но ничего не смогли сделать.

Оператор БПЛА выследил двух российских снайперов на одном из направлений и передал координаты украинским артиллеристам.

Пара вражеских снайперов заметила слежку украинским беспилотником, но ничего не смогли сделать. По словам бойцов ВСУ, как только вражеские снайперы выбрали огневую позицию артиллерия накрыла их огнем и уничтожила.

Видео, на котором российские снайперы ищут огневую позицию, опубликовал телегрм-канал «Оперативный ВСУ».

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