Иранский тур Telegram-канал «Ник и Майк»

13.03.2023, 15:56

Мелкий пакостник в центре Европы все больше превращается в фактор, угрожающий глобальной безопасности.

Про Иран как-то уже писали, но визит в страну, которая 40 лет находится в международной изоляции из-за построения теократии и крайне агрессивной риторики, дает повод вернуться к этой теме.

Даже сам синепалый главарь хунты отметил, что отношения были на паузе. Пауза объясняется очень просто - в Иране не было денег. Предыдущий «большой поход в Иран» очень быстро закончился, когда персы поняли, что с обходом санкций хунта не готова сильно помогать, а вот деньги выкачать из Ирана очень даже хочет.

Кто вспомнит о флагманских проектах в области добычи нефти в Иране? Где компания «Белпарс»? Долгострои и даже нестрои в Минске: «Магнит Минска», который сначала деградировал до угловатой коробки, а потом вообще умер; снос Червенского рынка? Где доживают свой век «Саманды»? Производят ли до сих пор медную катанку в Речице? Как поживают два банка с иранским капиталом? Может, первый крупный торгово-логистический комплекс «Прилесье» довели до ума? Где серьезные инвестиции от всяких «дидасов» и «кейсонов»?

Как только гордые персы сообразили, что их хотят развести на деньги, они поумерили свой пыл в Беларуси. Как только хунта поняла, что персы умеют считать деньги и могут агрессивно торговаться не в ущерб себе, все масштабное сотрудничество тоже свернули.

Сейчас международная изоляция и необходимость хоть каких-то контактов, в том числе на международных площадках типа ШОС и «Движения неприсоединения» толкают к возобновлению вялых попыток в третий раз начать все сначала.

С учетом состава делегации можно спокойно сказать, что основными темами были все же военпром и «безопасность». В военпроме нужны новые схемы по превращению шахедов в «Герани» руками умельцев ВПК хунты. В сфере «безопасности» - тренировки всяких полиций нравов и прочих стражей революции в Беларуси. Все это будет продолжаться, пока у Ирана есть деньги.

Хунта может поучиться науке жизни под санкциями и выживания в противостоянии со своим народом. Только есть две поправки. В Европе диктатурам торговать сложнее. И идеологии или религии у хунты нет.

В качестве особых обстоятельств визита отметим:

1. Эффективное принуждение Китаем Ирана и Саудовской Аравии к диалогу из-за вопросов транзита. К чему приведут опасные игры с китайским транзитом по европейской сухопутной ветке узнаем после визита Си в россию и попытку принудить к миру окурка.

2. Взрывоопасную ситуацию в изаильско-иранских отношениях, которая грозит уничтожением части военного потенциала Ирана. Особенно в ядерной сфере. Попытки хунты засунуть синие пальцы в эту сферу вызовут жесткую реакцию, по сравнению с которой нынешние санкции будут казаться комариным укусом.

Диагноз: сотрудничество с Ираном больших перспектив не имеет, но хунту дополнительно зашкварит. Полное единение последних отмороженных диктаторов не сильно продлит им всем жизнь. Скорее наоборот. Мелкий пакостник в центре Европы все больше превращается в фактор, угрожающий глобальной безопасности.

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