«Начинали с гаража»: Как семья из Беларуси открыла успешное СТО в Польше 2 13.03.2023, 16:23

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При открытии бизнеса трудностей не было.

Белорус Дмитрий Хацкевич пять лет работал на СТО в Польше. Сейчас он с женой Викторией живет в Белостоке и за два года им в Польше удалось вырасти из гаража в полноценное СТО, пишет MOST.

Виктория переехала в Белосток в 2021 году вместе с дочерью Ольгой. К тому времени Дмитрий уже пять лет работал в Белостоке на СТО по сборке автомобилей.

Все эти годы мужчина настаивал на переезде жены и дочери в Польшу. Виктория отказывалась, но в середине 2021-го года переехала с дочерью в Белосток. Уже в конце 2019-го супруги открыли в городе автосервис Renesans D.

«Мой муж не работает с машинами — он ими живёт»

Идея открыть свой бизнес пришла в голову Дмитрию еще пять лет назад, когда он приехал в Белосток на работу. Но без жены заняться собственным бизнесом он не мог.

— Мой муж не работает с машинами. Он ими просто живёт. Я даже ревную его иногда, ведь им всегда достается больше внимания, чем мне, — шутит Виктория. — Лет с 12 помогал на СТО своему дяде. Мне кажется, Дима может ремонтировать машины с закрытыми глазами. Постоянно изучает устройства авто, причины поломок, рынок автомобилей. Думаю, что в жизни стоит заниматься тем, что лучше всего знаешь, умеешь и любишь.

Уже через месяц после приезда семьи Дмитрий снял в Белостоке помещение для работы. Виктория называет это место гаражом.

— Появились первые клиенты. Стали приезжать клиенты из других городов Польши, — рассказывает Виктория.

Спустя год гараж белoрусов вырос в полноценное СТО на новом месте, появились сотрудники. В семейном бизнесе Виктория занимается бюрократическими делами, а Дмитрий организацией рабочего процесса. Как белорусы открывали бизнес и развивают его, смотрите в видео:

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