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VOLSKI приглашает на большой электрический концерт в Вильнюсе ко Дню Воли

  • 13.03.2023, 16:37
VOLSKI приглашает на большой электрический концерт в Вильнюсе ко Дню Воли
Фото: Charter97.org

На концерте состоится презентация новой песни.

В Вильнюсе 24 марта состоится большой электрический концерт группы VOLSKI ко Дню Воли и 105-ой годовщине Белорусской Народной Республики.

«Около 30 песен, в том числе уникальные песни из проектов «Мроя», N.R.M., Zet, приглашенные гости и презентация новой песни на концерте», - сообщили сайту Charter97.org организаторы.

Концерт состоится в Вильнюсе 24 марта в 19:00 в клубе Loftas. Билеты можно купить здесь.

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