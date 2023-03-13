Под Бахмутом сбит российский самолет, на фоне которого фотографировался Пригожин 13.03.2023, 17:12

Техника была отремонтирована на грузинском заводе.

Под Бахмутом военные ВСУ сбили самолет, отремонтированный на грузинском заводе Сомхишвили. Еще раньше с этим самолетом фотографировался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вербующий заключенных россиян на войну в Украине. Об этом заявил политолог и директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик в эфире грузинского телеканала Mtavari channel.

По его словам, российский криминальный авторитет Тамаз Сомхишвили, пытающийся отсудить у Киевской городской государственной администрации $100 млн за непроведенную реконструкцию Харьковской площади, владеет Тбилисским авиационным заводом.

«В последнее время Тамаз Сомхишвили стал гораздо более крупным игроком в российско-грузинских отношениях. Его родственник Гиоргий Тамазович Сомхишвили контролирует Тбилисский авиационный завод, на котором производят ремонт российских самолетов, участвующих в войне в Украине. Предприятие регулярно получает заказы от Минобороны России. Эти отремонтированные самолеты бомбят украинские города, в том числе в последнее время Бахмут», – рассказывает украинский эксперт.

По его словам, завод Сомхишвили ремонтировал российские боевые самолеты в 2019 году во время войны в Сирии и делает это и сейчас, во время российско-украинской войны.

«Когда в 2019 году ЧВК «Вагнер» Пригожина активно участвовала в войне в Сирии, Тамаз Сомхишвили также был активно вовлечен в обслуживание и ремонт Су-24. Именно эти самолеты в начале недели появились в Бахмуте. На одном из них прилетел лично Пригожин. Он записал видео, где говорит: «Су-24 был хорошо отремонтирован и находится в хорошей форме. Уже закончили бомбить Бахмут. Если есть желание, встретимся в небе». На следующий день этот самолет был сбит ВСУ. Пока он снова на ремонте и перевезен на российскую базу», – добавил Виталий Кулик.

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