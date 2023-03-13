Разведка Британии обновила карту боевых действий в Украине 13.03.2023, 17:29

На востоке Украины идут бои сразу на нескольких направлениях.

Украинские военные продолжают сдерживать штурмы и отбивать атаки российских захватчиков. Самым ожесточенным участком фронта остается Бахмутское направление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии.

По данным британской карты, на востоке Украины идут бои сразу на нескольких направлениях. Самая тяжелая ситуация в районе Бахмута, где бои часто переходят к ближнему противостоянию.

Кроме того, российские войска активно штурмуют позиции ВСУ возле Авдеевки и Кременной. Там продолжаются артиллерийские бои, однако значительное продвижение врага не зафиксировано.

Также враг обстреливает населённые пункты вдоль всей линии фронта на востоке и юге Украины.

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