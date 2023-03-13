закрыть
13 марта 2023, понедельник, 17:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Бахмутом с российскими оккупантами воюют даже скульпторы

  • 13.03.2023, 17:32
Под Бахмутом с российскими оккупантами воюют даже скульпторы

Каждый желающий может помочь артиллерийскому подразделению ВСУ.

Украинская художница Оксана Клокова рассказала о своем друге, скульпторе Владимире Смирнове, который воюет в самой горячей точке Украины — Бахмуте.

«Друзья! Есть просьба от артиллерийского подразделения, где служит мой друг, скульптор Владимир Смирнов. Нуждаются в дроне с тепловизором для артразведки. Стоимость — 6000 евро. Это глаза артиллерии, без него никак. Предыдущий вышел из строя», — пишет Оксана Клокова.

Желающие помочь в сборе средств на новый дрон могут переслать деньги на счет в PayPal.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О ближайшем будущем Украины и Беларуси
О ближайшем будущем Украины и Беларуси Дмитро Ярош
Были и остались
Были и остались Ирина Халип
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид