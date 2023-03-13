Эксперт: Путин и Лукашенко не доверяют друг другу 6 13.03.2023, 17:40

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Белорусский диктатор ищет протекторат в других странах.

Доверие Александра Лукашенко к Владимиру Путину уменьшается. Как заявил эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев в эфире «Эспрессо», белорусский диктатор ищет себе новых «защитников».

«Риторика Лукашенко в Иране и Китае одинакова, психологическая и политическая ссылка одинакова. Лукашенко ищет себе протектора», - сказал краев.

Эксперт отмечает, что Лукашенко не уверен, что Путин защитит белорусского диктатора и его окружение. Оба диктатора начали снижать доверие друг к другу.

«Лукашенко уже сомневается в том, что Путин сможет защитить его, его семью, и его режим. Лукашенко понимает, что ему нужен «золотой парашют». Ему нужны пути выхода из ситуации, которая может наступить, когда режим Путина рухнет. Наконец Лукашенко начал это понимать. Такое сомнение Лукашенко в Путине нам можно воспринимать, как положительный сигнал. Наши враги начинают не доверять друг другу», - добавил краев.

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