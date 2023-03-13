Как выглядит квартира с самым дешевым метром, проданная в феврале в Минске 1 13.03.2023, 18:10

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Она расположена на первом этаже.

Realt выяснил, как выглядит квартира с одним из самых дешевых квадратных метров, проданная в Минске. Именно в этой сделке, по данным Национального кадастрового агентства, зафиксирована самая низкая цена метра в феврале.

Итак, речь идет о квартире на улице Денисовской, 6/1. Пятикомнатная квартира расположилась на первом этаже девятиэтажного кирпичного дома 1994 года постройки.

Площадь жилья — 158 квадратных метров. Надо отметить, что данная квартира — эксклюзивная. Проект как отмечалось в объявлении − единственный в Минске.

Дело в том, что первый уровень в двухэтажной квартире полностью отдан по зону СПА — тут находится парилка, огромное джакузи, зона отдыха и санузел. Кухня и жилые комнаты расположены на втором этаже. В объявлении уточнялось, что объект можно вывести в нежилой фонд и сделать коммерческим.

Квартира с баней на Денисовской была продана за 102,4 тысяч долларов. То есть, по 647 долларов за «квадрат».

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