Данилов: РФ понадобятся десятилетия для восстановления военного потенциала

Данилов: РФ понадобятся десятилетия для восстановления военного потенциала3
- 13.03.2023, 18:18
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Сопротивление Украины дает Западу время для глобальной перестройки.
Для того, чтобы восстановить военный потенциал после вторжения в Украину, России понадобятся десятилетия. Так что у Запада есть время для перестройки системы сдерживания автократических режимов, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
- России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам, - сказал он.