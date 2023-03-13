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Данилов: РФ понадобятся десятилетия для восстановления военного потенциала

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  • 13.03.2023, 18:18
  • 1,272
Данилов: РФ понадобятся десятилетия для восстановления военного потенциала
Алексей Данилов

Сопротивление Украины дает Западу время для глобальной перестройки.

Для того, чтобы восстановить военный потенциал после вторжения в Украину, России понадобятся десятилетия. Так что у Запада есть время для перестройки системы сдерживания автократических режимов, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

- России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам, - сказал он.

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