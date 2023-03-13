В Минске почти 580 дней не регистрируют новых ИП, ссылаются на «технические» проблемы 13.03.2023, 18:32

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Фото: RFE/RL

Последствия от этого впечатляют.

В Минске вот уже 573 дней не могут решить «технические причины», из-за которых нельзя зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Только за последний год столица потеряла больше шести тысяч предпринимателей. Всего за год в Беларуси не стало 13,3 тысячи индивидуальных предпринимателей, следует из официальных данных Белстата, пишет zerkalo.io.

То, что в Минске с 17 августа 2021 года не регистрируют новых предпринимателей, в Мингорисполкоме объясняли «техническими причинами». Эта же причина указана на сайте местного исполкома до сих пор.

— По городу Минску регистрация ИП не осуществляется. Вся информация — на нашем сайте. Если будут какие-то изменения, там же будет все изложено, — ответили белоруске на вопрос о возобновлении услуги.

В структуре отметили, что не имеют информации, планируются ли какие-то изменения в этом плане в ближайшее время.

Получается, что 18,5 месяцев или 573 дня в столице не могут решить некие «технические» проблемы, которые не позволяют жителям города зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

За последний год — данные февраль к февралю — Минск потерял больше чем шесть тысяч ИП.

В других регионах регистрация ИП не прекращалась. Тем не менее, Беларусь продолжает активно терять индивидуальных предпринимателей. На 1 февраля в Беларуси насчитывалось 259,9 тысяч ИП, это на 13,3 тысячи меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Напомним, в этом году для предпринимателей ввели несколько налоговых изменений. В частности, подняли подоходный налог с 16 до 20%. А также отменили возможность работать по упрощенной налоговой системе (УНС).

Кроме этого, для предпринимателей в этом году сократили список видов деятельности для уплаты единого налога, а по тем, которые оставили, подняли ставки налога.

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