Казахстан арестовал имущество «Роскосмоса» из-за ракеты «Союз-5» 13.03.2023, 18:42

«Роскосмос» задолжал Казахстану миллиарды.

Казахстан наложил арест на имущество главного оператора российских космодромов – Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на казахские СМИ.

Поводом для этого стала задолженность на 13,5 млрд. тенге, или 2 млрд. российских рублей перед АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек». Задолженность возникла из-за проведения работ по оценке влияния на окружающую среду ракеты «Союз-5».

Служба приставов Республики Казахстан запретила ЦЕНКО выводить материальные ценности и активы из страны, а ее руководителю запрещено покидать территорию республики до окончания следственных действий.

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