В Беларуси подскочили цены на овощи и фрукты 1 13.03.2023, 19:19

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«Жесткое регулирование» лукашистов не помогло.

Жесткое госрегулирование, которое действует в Беларуси с 6 октября прошлого года, не сдержало цены на овощи и фрукты. Некоторые из них за последние пять месяцев подорожали более чем на 100%. Этот скачок цен можно было бы списать только на сезонное подорожание, но годом ранее подорожание было менее заметным. «Зеркало» сравнило цены на овощи и фрукты, которые отслеживает Белстат.

Больше всего подорожали помидоры и огурцы

В феврале картофель, морковь, чеснок и свекла упали в цене более чем на 20% к тому же месяцу прошлого года, по данным Белстата. Капуста за это время снизилась в цене на 52%. При этом помидоры выросли в цене на 39%, а огурцы — на 9,2%. В среднем девять видов овощей, цены на которые отслеживает Белстат, за год снизились в цене на 5%. Это хороший и даже непривычный показатель, который можно было бы списать на введение в прошлом году жесткого регулирования цен. Однако если сравнить стоимость этих овощей по итогам февраля (самые свежие данные статистики) с октябрем прошлого года, когда власти ввели ограничения, то оказывается, что некоторые из них выросли в цене более чем на 100%.

За пять месяцев в среднем овощи, данные по которым приводит Белстат, подорожали на 50,6%. Так, огурцы за это время выросли в цене на 124%, а помидоры — на 133%. Напомним, ценник на огурцы в феврале в розничной торговле доходил до 16 рублей за килограмм.

Цена на картофель за это время увеличилась на 11%, морковь подорожала на 34%, а лук — на 31%. Меньше всего увеличилась в цене капуста — на 7,9%.

Если посмотреть, как менялись цены ранее, то видно, что в феврале 2022-го по сравнению с октябрем 2021-го в среднем цены на эти же девять видов овощей выросли на 35%, а годом ранее за тот же отрезок времени — на 52,5%.

Получается, что жесткое регулирование цен оказалось неспособно сдержать растущие цены на самые популярные овощи в стране.

Из фруктов подешевели только цитрусовые

За это же время в среднем фрукты, которые отслеживает Белстат, выросли в цене на 43,3%. За пять месяцев снизились в цене цитрусовые — на 0,5%. Больше всего подорожал виноград — на 132%. Яблоки стали дороже на 19%, бананы — на 18%, а груши — на 32%.

Для сравнения, годом ранее, а именно с октября 2021-го по февраль 2022-го, в среднем цены на эти фрукты выросли на 31,8%. За тот период не было ни одного вида фруктов, цены на которые выросли бы более чем на 65%.

За год до этого Белстат не учитывал в статистике цены на ягоды. Остальные фрукты из нашего списка в феврале 2021-го к октябрю 2020-го подорожали на 29,8%. В тот год тоже больше всего вырос в цене виноград — на 93%. А цитрусовые, например, подешевели на 17%.

В годовом выражении (февраль 2023-го к февралю 2022-го) фрукты в среднем подорожали на 21,2%. Больше всего ценник поднялся на цитрусовые — на 34%, при этом груши стали дешевле на 0,9%.

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