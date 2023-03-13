В Минске поменяли цвет надписей на табло троллейбусов и автобусов 4 13.03.2023, 19:29

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Пассажиры недовольны.

Уже месяц в Минске можно заметить троллейбусы и автобусы, на которых направление движения и номер маршрута на табло подсвечиваются другими цветами: желтым и зеленым. В «Минсктрансе» раньше поясняли, что изменения — для удобства пассажиров, чтобы «с легкостью отличать», какой транспорт подъезжает к остановке. Но у горожан, действительно ли это удобно, никто не спрашивал, и они теперь недовольны. «Зеркало» узнало, что не устраивает минчан и собираются ли на предприятии возвращать прежнее оформление.

Пассажиры: «Надписи не видно, табло расплывается»

Троллейбусы с «зеленым» и автобусы с «желтым» табло появились на столичных улицах 13 февраля. В инстаграме «Минсктранса» тогда сообщили, что решили поменять цвет маршрутного указателя «в соответствии с цветом транспорта». Это объяснили желанием повысить информативность «с целью идентификации транспортного средства».

В редакцию написал минчанин Алексей. Мужчина пожаловался на новые табло, говорит, что на них надписи плохо различимы, хотя зрение у него отличное.

— Я и мои знакомые дико негодуем, потому что стало на самом деле неудобно. Хотя намерения, вроде бы, хорошие были: мы сделаем желтое табло для автобусов, зеленое — для троллейбусов, чтобы люди могли издалека видеть. Но даже я, человек со зрением единица, значительно хуже воспринимаю эти цвета, особенно в темноте, при плохой видимости. Этот зеленый рябит в глазах, и номер, и другая информация становится видна, только когда транспорт совсем близко подъехал. Этот цвет — естественный, природный и читается плохо. Моя претензия в том, что мнения граждан особо и не спрашивали, — говори собеседник.

Еще одна жительница Минска, Лилия, сейчас общественным транспортом пользуется нечасто, но изменения заметила и считает их неудобными.

— Мы с мужем видели проезжающие мимо троллейбусы, и на них табло расплывается. Еще странно выглядит: бирюзовый троллейбус и бирюзовая подсветка. Вроде, табло яркое, но цифры и буквы друг друга затмевают, режут глаз, ничего не видно. Мужу тоже неудобно. Мы увидели, что написано, только когда транспорт подъехал ближе. Причем у нас с мужем зрение где-то 1−0,9, но далеко не все люди так хорошо видят.

В комментарии Tochka.by пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко уточнила, что это поможет «с легкостью отличить с дальних расстояний», какой именно вид транспорта подъезжает к остановке. Она добавила, что в старых моделях троллейбусов, где не поддерживается смена цвета надписей на табло, они будут прежнего цвета. В том числе поэтому логику изменений не понимает Алексей. Он считает, что с прежним оформлением проблем для определения вида транспорта у людей не было.

— На мой взгляд, тот цвет, который был до введения всех этих приколов, — самый классный. Во-первых, хорошо читается издалека, потому что желто-красный спектр — сигнальный и для человека на расстоянии виден. Плюс этот янтарный цвет — достаточно приятный. Но сейчас на автобусах какой-то желтый, а на троллейбусах — такой светофорно-зеленый, — заключает мужчина.

«Минсктранс»: «Будем смотреть и разбираться»

Журналистка «Зеркала» позвонила на горячую линию «Минсктранса» как пассажирка. Сотрудник службы пояснил, что пока оформление маршрутов транспорта таким и останется. Он не уточнил, почему на предприятии решили поменять цвета и на чем основывалось предположение, что так будет лучше, но подтвердил, что опросы пассажиров на этот счет не проводились.

— Хорошо, мы принимаем информацию по поводу табло. Будем смотреть и разбираться. Чтобы вопрос рассмотрели, нужно, чтобы какое-то количество людей обратилось — можно даже к нам на горячую линию. [Специалисты] будут смотреть.

— Сколько человек должно обратиться, чтобы рассмотрели этот вопрос?

— Если будут еще обращения. Пока по этому вопросу никто не звонил. Сколько должно обратиться, нельзя сказать. [Рассматривают], даже если по три обращения [поступает], — ответили по телефону.

Напомним, в последнее время зеленый неожиданно появился на форме хоккейного минского «Динамо». До этого клубы чемпионате Беларуси по футболу обязали нанести государственный флаг страны (тоже с зеленым) на форму.

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