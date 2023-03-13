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В Украине предлагают определить политический режим России как рашизм

  • 13.03.2023, 19:58
В Украине предлагают определить политический режим России как рашизм

В Верховную Раду внесен законопроект.

Украинские нардепы предлагают определить политический режим Российской Федерации как рашизм и осудить его идеологические основы как человеконенавистничество.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на карточку законопроекта №9101.

Так, в Верховную Раду внесли проект постановления о заявлении парламента «Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических устоев и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических».

Отметим, что пока на сайте нет текст самого заявления.

Добавим, что рашизм — это сочетание слов и фашизм, то есть российский фашизм.

Также напомним, что в одном из своих обращений президент Украины Владимир Зеленский отметил, что «то, что делает Россия, это не просто нацизм, а рашизм, это новое понятие будет в учебниках по истории».

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