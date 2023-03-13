На неделе температура воздуха в Беларуси будет прыгать от -9 до +17 13.03.2023, 20:02

Выходные обещают очень теплыми.

Предстоящая неделя будет, по сообщениям Белгидромета, настолько теплой, что можно открывать сезон шашлыков.

Днем 14 марта по Беларуси обещают от +6 до +17 градусов тепла. Холоднее всего будет на севере, в Витебской области, там обещают плюс 6-8. В центре страны — Минске — прогнозируют 10-12 тепла, а Брест вообще готовится встречать настоящую весну — там будет в разгар дня 14-16 тепла, а кое-где на юге дойдет до +17. При этом везде обещают неприятный порывистый ветер от 14 до 18 метров в секунду.

В последние годы март был холодным, а этот может порадовать хотя бы во второй половине. Кстати, абсолютный максимум температуры за всю историю метеонаблюдений (+23,1) был зафиксирован в Лельчицах 19 марта 1990 года.

Но на то он и март, чтобы покапризничать. На фоне теплых деньков природа не упустит возможность и подморозить.

Тепло, но ветрено и с осадками будет в среду 15 марта: ночью от 0 до +7, а днем от +3 по северо-западу до +12 по юго-востоку.

В четверг 16 марта тепло отойдет на европейскую часть России, а в Беларусь начнет поступать более прохладная воздушная масса с северо-запада Европы. В четверг и пятницу ночью будет от -4 до +4, в ночь на пятницу при прояснениях не исключено понижение до -9, днем при этом будет +2 +9.

В выходные 18-19 марта белорусов ждет возвращение тепла, температура воздуха будет находиться в пределах от +3 по северу до +14 +15 по юго-западу.

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