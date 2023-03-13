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Четыре украинских пехотинца и экипаж БМП зачистили лесополосу от оккупантов

  • 13.03.2023, 20:06
Четыре украинских пехотинца и экипаж БМП зачистили лесополосу от оккупантов

Видео боя.

Четыре украинских бойца при поддержке экипажа БМП зачистили лесополосу, в которой российские оккупанты оборудовали свои позиции.

Видеозапись боя опубликовал в телеграм главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Невероятное видео! Успешная атака 4 украинских пехотинцев и БМП на российские позиции в посадке на Донбассе. Все россияне или уничтожены или взяты в плен. Если кто-то имеет контакты украинского Воина, хладнокровно снявшего это видео на камеру, пожалуйста, помогите с ним связаться. Этот подвиг и наших героев нужно показать, чтобы этим гордилась страна», - написал Бутусов в комментарии к видео.

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