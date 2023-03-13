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Видеофакт: Экипаж украинского танка уничтожает позицию российской пехоты

  • 13.03.2023, 20:14
Видеофакт: Экипаж украинского танка уничтожает позицию российской пехоты

Ход боя запечатлел украинский беспилотник.

Украинские воины уничтожили одну из позиций российских оккупантов и ликвидировали не менее пяти захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ход боя запечатлел украинский беспилотник. На записи видно, что сначала позицию оккупантов атаковал экипаж украинского танка.

Танкисты почти вплотную подобрались к позиции несколько раз прицельно ударили из пушки.

Далее на кадрах заметно четыре оккупанта, спрятавшихся в окопе за настилом из бревен.

Судя по видео, их украинцы атаковали или 30-миллиметровой пушкой, или же крупнокалиберным пулеметом. На заключительных кадрах видно разбитую российскую позицию и тела не менее пяти ликвидированных оккупантов.

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