Видеофакт: Экипаж украинского танка уничтожает позицию российской пехоты
- 13.03.2023, 20:14
Ход боя запечатлел украинский беспилотник.
Украинские воины уничтожили одну из позиций российских оккупантов и ликвидировали не менее пяти захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ход боя запечатлел украинский беспилотник. На записи видно, что сначала позицию оккупантов атаковал экипаж украинского танка.
Танкисты почти вплотную подобрались к позиции несколько раз прицельно ударили из пушки.
Далее на кадрах заметно четыре оккупанта, спрятавшихся в окопе за настилом из бревен.
Судя по видео, их украинцы атаковали или 30-миллиметровой пушкой, или же крупнокалиберным пулеметом. На заключительных кадрах видно разбитую российскую позицию и тела не менее пяти ликвидированных оккупантов.