Под Бахмутом украинцы отбили атаку РФ на позицию и взяли в плен «вагнеровца» 1 13.03.2023, 20:57

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Бойцы Госпогранслужбы Украины сообщили о безуспешной попытке россиян захватить позицию наблюдательного поста пограничников на Бахмутском направлении. Результат – один убитый россиянин и один пленный.

ГПСУ сообщает, что штурмовая группа россиян пыталась захватить позицию наблюдательного поста пограничников, открыв плотный стрелковый огонь, чтобы тем временем вплотную приблизиться к Силам обороны.

Пограничники открыли ответный огонь. Вражеская группа, осознав, что успеха добиться не удастся, отступила, оставив на поле боя одного убитого штурмовика. Еще один пограничник был взят в плен.

«Пленный оказался «вагнеровцем», бывшим заключенным. Мужчина рассказал, что был завербован на войну в Украину из якутской колонии, где отбывал пятилетний срок за нанесение телесных повреждений знакомому. Наемник говорит, что главным мотивом для него были обещанные большие деньги. Клянется, что никого не убивал, так как в Украине находится всего девятый день», – сообщают в ГПСУ.

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