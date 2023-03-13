Появились кадры айсберга, отколовшегося от шельфового ледника Антарктиды

Появились кадры айсберга, отколовшегося от шельфового ледника Антарктиды1
- 13.03.2023, 21:12
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Площадь глыбы льда – 1550 км².
Ученые показали первые кадры глыбы льда площадью в 1550 км², отколовшейся от шельфового ледника Бранта в конце января текущего года. Ролик опубликован на YouTube.
Ледник откололся, когда летняя команда покидала близлежащую исследовательскую станцию BAS Halley. Айсберг A81 направился в море Уэдделла.
Причиной откола стала гигантская трещина, которая прошла через весь ледник. Позже ее назвали Пропасть-1.
Гляциолог доктор Оливер Марг, изучающий шельфовый ледник Бранта, заявил, что на данный момент эта глыба льда дрейфует приблизительно в 85 километрах от своего «места рождения».