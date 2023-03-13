Биткоин подорожал на $2500 за один день 13.03.2023, 21:23

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Эксперты объяснили причину.

13 марта курс биткоина вырос с $22 тыс. до $24,5 тыс. В этот же день выступал президент США Джо Байден по поводу банкротства банков Silicon Valley Bank и Signature Bank, передает «Новое время».

Байден уверил американцев, что банковская система страны остается стабильной, и правительство «приняло меры для защиты средств вкладчиков».

Ранее на фоне новостей о банкротстве банков курс BTC опустился ниже $20 тыс., и биткоину предрекали дальнейшее падение.

Однако, уже 13 марта монета преодолела отметку в $23,5 тыс., Ethereum вырос на 4%, достигнув $1650, а другие альткоины, включая BNB, ADA, MATIC и DOGE, также продемонстрировали серьезный рост.

Общая капитализация рынка криптовалют выросла до $1,09 трлн, что превышает вчерашний показатель более чем на 12%.

«Учитывая заявление ФРС на выходных о поддержке банков и, в частности, банка Silicon Valley Bank, рынки впали в эйфорию, зная, что деньги вкладчиков в безопасности, а крупная потенциальная возможность изъятия банковских счетов была предотвращена», — заявил вице-президент по корпоративному развитию криптобиржи Luno Виджай Айяр.

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