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Крымскотатарские партизаны подорвали предателя в Новой Каховке

  • 13.03.2023, 21:28
  • 2,056
Крымскотатарские партизаны подорвали предателя в Новой Каховке

Ликвидирован «замглавы» так называемой «новокаховской военной администрации».

Крымскотатарские партизаны из движения «Атеш» обнародовали информацию о ликвидации «замглавы» так называемой «новокаховской военной администрации».

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале движения.

В сообщении отмечается: «В 12:10 13.03.2023 года на проспекте Победы у кафе «Вкусная страна» агент движения «Атеш» подорвал заместителя главы так называемой «новокаховской военной администрации» возле его машины».

Никто из мирных жителей не пострадал.

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